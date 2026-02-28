スガ シカオが、来年のデビュー30周年へ向け、Shikao & The Family Sugar編成で「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」に出演することが決定した。「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!」と題した本公演は、昨年ファンから大きな反響を得たオリジナル・ファミリーシュガー公演の“アンコールライブ”でもあり、開催はこの日限りの一夜限定となる。

Shikao & The Family Sugarは、1997年のデビュー当時からスガ シカオの音楽活動を支えてきたバンド編成。スガ シカオのサウンドの原点とも言える存在であり、レジェンドミュージシャンたちとの濃密なアンサンブルは、今なお多くのファンを魅了し続けている。

本公演は、デビュー30周年（2027年2月26日）へ向けたアニバーサリーイヤーの幕開けを飾る公演。特別な場所・特別な編成による、唯一無二のステージが横浜で実現する。

■スガ シカオ コメント

ぼくのデビュー時から10年までを支えたShikao＆The Family Sugarという伝説のバンドが、デビュー30周年のお祝いに、一夜限りの再集結をしてくれます。ぼくのサウンドの原型を作ってくれたレジェンドミュージシャン達と、特別な場所で、特別な歌をうたえることに歓喜と感謝が溢れています。全てが特別な1日になるでしょう！

本公演のチケット先行予約【抽選】はスガ シカオ ファンクラブ【30周年応援倶楽部】にて（年会員）は2月26日（木）21:00より、（月会員）は、3月9日（月）12:00よりスタート。Shikao & The Family Sugarの公演に“最速で参加予約できる機会”となるので、ぜひお見逃しなく。なお、年会員・月会員それぞれの先行受付期間中には、併せて遠方からの来場の人々のためにJTBよりJTB×YOKOHAMA UNITE音楽祭 チケット付きオフィシャル宿泊プランの抽選販売も実施する。

また、プレミアムラウンジソファBOX席とプレミアムラウンジカウンター席を取り扱うJ:COMより、J:COMご加入者さま限定先行【抽選】も2月26日（木）21:00から受付開始。

プレイガイド先行【抽選】は4月上旬より順次受付開始予定。詳細は公式サイトで確認できる。

「YOKOHAMA UNITE音楽祭」

“祝祭”をコンセプトに掲げ、周年などの節目を迎えるレジェンド・アーティストたちのアニバーサリーなステージを核に、ファンや横浜という街がひとつになって繰り広げられていく、これまでにないLIVE体験を届けるイベント。「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026」は2026年7月25日（土）、26日（日）に横浜BUNTAIにて開催。出演アーティストは7月25日がShikao & The Family Sugar、26日が結成25周年を迎えたORANGE RANGE。

＜公演概要＞

公演名：YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao & The Family Sugar ONE NIGHT LIVE!

公演日時・出演者：2026年7月25日（土）16:00開場/17:00開演 Shikao & The Family Sugar

会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2丁目7番1）

公式HP（公演概要及びチケット詳細はこちら）

https://yokohama-unite.com/

