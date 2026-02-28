俳優の宮世琉弥（22）が28日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。料理が得意になった理由を明かした。

料理を始めたきっかけを問われた宮世は「小学3年生ぐらいに、お母さんが通っていたショッピングモールの透明な、誰でも見れちゃう料理教室あるじゃないですか。あそこに通っていて」と母と共に料理を習っていたと明かした。

「お母さんも自立するために、自分で料理できるようになりなさいっていう」方針であったと言い、MCのタレント・藤本美貴は「小3、小4は早いよね」と感心した。

また得意料理は「トマトのコンポート」とイタリア、フランス料理を挙げた宮世。料理教室で習ったのかと聞かれると「おばあちゃんから」と打ち明け、藤本は「オシャレなのを食べている家だ」と驚いた。

宮世は「おばあちゃんが料理人だったんで」とも語り、店はしていなかったが料理が好きだったと続けた。

祖母とは「会ったことはあるんですけれど、物心がつく前にちょっと」とも話し、そのレシピを母から受け継いだのかと言われると「そうです」とうなずいた。

MCの「品川庄司」庄司智春は「自分が料理できるから、女子とかも料理できるタイプがいい？」とも質問。宮世は「どっちでもそれは。やらなかったら僕がやるんで」と平然と話した。