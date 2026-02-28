上白石萌歌、幼少期ショットで26歳の誕生日を報告「ジョジョ立ちっぽい」「かわいすぎ」「面影あるね」
俳優の上白石萌歌が28日、自身のインスタグラムを更新。「26ねんまえのきょう、産まれました」と誕生日を報告し、幼少期ショットを公開した。
【写真】「面影あるね」26歳迎えた上白石萌歌の幼少期ショット
「日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」と、穏やかな誕生日を過ごしたことを報告した上白石。「いまもむかしもキティちゃんが大好き」とつづり、ハローキティのTシャツ姿でポーズを決める姿やアップショットの幼少期の頃の写真に加え、最近撮影したとみられる鏡に貼られたハローキティのシールの写真を公開した。
投稿では、「じぶんらしく駆け抜けることのできた20代前半。風のように日々が過ぎていって、今からだにたしかに残るのは、すごく晴れやかなきもちです。年々いろんな気持ちがより鮮やかになり、発見とときめきと学びに満ちています。みなさまのおかげで、いまがいちばんたのしいな」素直な心境を伝え、「みなさまの心に、ひとつでも長く残る作品を届けるために日々精進してまいります。ありがとう！」と前向きにつづった。
また、「P.S. 萩原利久 @rikuhagiwara_official さま、高橋恭平さま、そしてオバケのQ太郎さま おめでとうございます！（恒例）」と、この日の“誕生日仲間”も祝福した。
この投稿に対し、萩原が「今年もおめでとう！」と反応したほか、ファンからは「かわいすぎ おめでとう」「笑った時の口元が面影あるね」「1枚目ジョジョ立ちっぽい」「笑顔で溢れるすてきな1年にしてね」など、祝福を中心に多くのコメントが寄せられている。
