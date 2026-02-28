ヤマダホールディングスは、ヤマダオリジナルの斜めドラム式洗濯乾燥機「RORO（ロロ）」の第3弾「YWM-YV110P」を、全国のヤマダデンキ（一部を除く）と公式オンラインショップ「ヤマダウェブコム」で3月3日に発売する。



●高機能で低価格 ヤマダが本気で開発



第3弾となる「RORO」は、「価格は抑えても、品質と機能には一切妥協しない」というヤマダの商品開発理念のもとで誕生した、「時短」「タイパ」「清潔」「快適」への意識に応えるモデル。日本の住環境に適したコンパクトサイズながら、洗濯・脱水容量11.0kg・乾燥容量6.0kgの大容量とメンテナンスの負担軽減を両立。洗濯の手間と時間を省くことができる「液体洗剤・柔軟剤の自動投入」にも対応する。



保証期間は5年（メーカー保証3年＋ヤマダ保証2年）。先行予約を受け付けているヤマダウェブコムでの販売価格は13万1780円。