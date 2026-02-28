お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、明石家さんま（70）との漫才を振り返った。

太田は6日、所属事務所タイタンの30周年記念公演で、スペシャルゲストとして出演したさんまと、お笑いコンビ「古希還暦」として漫才を披露した。昨年10月のTBS系「お笑いの日2025」でも漫才を披露しており、3カ月ぶりの顔合わせ。ネタは当初予定されていた30分を10分以上も超える大ボリュームで、最後は相方・田中裕二が止めに入るほどだった。

太田によると、稽古は2度行ったが、「ある程度1回目でこうしようかって決めた時点で、もう30分オーバーだった」という。「次、稽古するじゃん？新ネタを持ってくるんだよ、さんまさんが。はっはっはっは！減らないんだよ、時間が」。さらに「やっていくうちに、アドリブでどんどん増えていくだろ？それで1時間15分になった」とぶっちゃけた。

さんまの飽くなき探究心は、当日になってもとどまるところを知らなかったという。「当日、楽屋に入って、行ったら“太田、これもやりたいねん”って。だから、トータルで2時間くらいになってたと思う。全部やったら」。結局、本番までに収まらず、「しょうがないから、田中に途中で入ってこいって言って、強制終了」と明かしていた。