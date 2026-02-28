◇明治安田J1百年構想リーグEAST第4節第2日 横浜3−2東京V（2026年2月28日 日産スタジアム）

東京Vが前半終了間際と後半開始の“魔の時間帯”で3失点、終盤に追い上げたが届かず、この大会初黒星で首位を明け渡した。前半49分に先制されると、後半も2分、4分と失点。終盤にようやく今季から取り組んでいる走力アップで2点を返したが届かなかった。城福浩監督（64）は、「気がゆるんだというか、相手の気持ちが上回った。もっとメンタル的に向上していかないといけない。内容は前半のメンバーなら守備が緩すぎた」と振りかえる。

後半46分には途中出場のレフティーDF吉田泰授（25）がゴール正面左のFKを直接ゴール。それでも「その前にヘディングでかぶったりしてそういうところを、もう一度映像を見返して改善したい。（FKも）武器にするにはもっと磨き上げないといけない」と、前節町田戦に続くゴールにも厳しい表情。主将の森田晃樹（25）も「全体的にちょっと緩かった。DFラインの細かいところなど、少しコミュニケーションが必要と感じたし、改善の余地はまだまだある。そういう試合がないようにもう一度練習から、緊張感を持ってやれれば」と、こちらも厳しい表情だった。