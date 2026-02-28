イスラエルとアメリカが、イランへの攻撃を開始しました。トランプ大統領はアメリカ軍がイランに対し、大規模な作戦を開始したと明らかにしました。ワシントンから中継です。

トランプ大統領は28日、SNSに動画を投稿し、イランに対し大規模な軍事作戦を開始したと表明しました。

トランプ大統領は軍事作戦の目的については、イラン政権からの差し迫った脅威を排除することでアメリカ国民を守ることだと説明し、「イランは核兵器を保有することはできない」と強調しました。また、イランがアメリカを脅かす長距離ミサイルを開発中で、核開発計画の再構築を試みたと主張しました。その上で、「彼らのミサイルを破壊し、ミサイル産業を完全に壊滅させる」と強調しました。

トランプ大統領は1月以降、原子力空母を相次いで中東地域に派遣するなど軍事的な圧力を強め、イランに対し核兵器の開発を放棄するよう核協議での合意を迫っていました。20日にはイランへの限定的な攻撃を検討していることを明らかにし、圧力を一段と強めていました。この間、3回にわたり政府高官による核協議を行ってきましたが、トランプ氏は27日、イラン側の交渉姿勢に不満を示し、「我々は世界最強の軍隊を持っている。使わずにすめばいいが、そうしなければならない時もある」とけん制していました。

イランへの攻撃をめぐっては、アメリカ軍の制服組トップ、ケイン統合参謀本部議長がトランプ大統領に対し、イランを攻撃すれば長期的な紛争に巻き込まれる恐れがあると助言したと報じられていました。イランが中東のアメリカ軍基地やイスラエルに本格的な報復に出れば、中東地域を巻き込んだ紛争に発展する恐れもあります。