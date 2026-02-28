佐々木蔵之介主演『幕末ヒポクラテスたち』ポスター＆場面写真解禁「この国を、刀ではなく医で救う。」コピーも披露

佐々木蔵之介主演『幕末ヒポクラテスたち』ポスター＆場面写真解禁「この国を、刀ではなく医で救う。」コピーも披露