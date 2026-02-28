◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２８日、壮行試合となる中日戦の試合前練習でバットを持ってグラウンドに現れると、球場からどよめきが起こった。グラウンドでフリー打撃を行うのは珍しい大谷が、２日連続での実施は極めて異例。５階席へ推定１６０メートル級のアーチを放ち、３万人以上の大観衆の度肝を抜いた。

前日２７日に続き、カブス・鈴木誠也、レッドソックス・吉田正尚との“豪華競演”が実現した。打席に入る際にはドジャースでの登場曲「Ｆｅｅｌｉｎｇ Ｇｏｏｄ」が流れ、１巡目でいきなりサク越えをマーク。合計２５スイングで８発。中でも５階席への異次元アーチが飛び出した際には、どよめきが起き、大歓声に包まれた。同組でまわった同学年の鈴木も負けじと左翼５階席に放り込み、バンテリンドームを熱狂の渦に巻き込んだ。

２７日の試合前練習でもフリー打撃を実施。主役となったのは、やはり大谷だった。３スイング目にあいさつ代わりの鋭い打球を、今季から新設された右翼ホームラインウイングにぶち込んだ。１セット目は７スイングで２発を放ち、２セット目に本領を発揮。５発目で最長となる右翼４階席に特大弾を運んだ。３年前をほうふつとさせるフリー打撃で２７スイング中、衝撃の１１発。ファンの視線をくぎ付けにした。

メジャー組は規定で中日２連戦には出場できないため、試合序盤はベンチで盛り上げ、時差ぼけ対策もあってか試合中に、鈴木、吉田らとベンチから引き揚げていた。

この日は大忙しの二刀流調整だ。大谷はチームバスで球場に到着し、バスから降りるとキャップを逆にかぶって“一番乗り”で球場入り。グラウンドにもいち早く現れると、ユニホーム姿でキャッチボールを開始した。一時、左翼フェンスにギリギリまで近づくと、ホームベース付近のブルペン捕手に投球モーションから投げ込んでいた。約１００メートルほどの大遠投となった。最後はバッテリー間の距離で感触を確かめると、約１０分間のキャッチボールが終了。最後には球を受けたブルペン捕手にグッドポーズを見せ、充実の笑顔で引き揚げた。