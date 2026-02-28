【GUジーンズ】穿くだけで抜け感出る！ 40・50代が参考にしたい「大人コーデ」

いつものデニムスタイルを少しアップデートしたい人に注目してほしいのが、【GU（ジーユー）】のバギーフレアジーンズ。ほどよい広がりのあるシルエットで、コーデに旬の雰囲気をプラスしてくれそうです。今回は40・50代の大人世代に似合いそうな、バギーフレアジーンズを使ったコーディネートをご紹介します。

ゆるやかフレアでこなれるバギージーンズ

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

フレアシルエットのバギージーンズは、ゆるやかに広がるラインと全体にほどよくゆとりのあるシルエットで、はくだけで自然と抜け感のある雰囲気になれそう。また、ワイドすぎないちょうど良いバランスで、脚のラインをきれいに見せてくれそうです。膝上あたりに入ったさりげない色落ち加工が、こなれた印象をさらに引き立ててくれそうなのも魅力です。

上品に決まるデニムオンデニム

バギーフレアジーンズにデニムシャツを合わせた、デニムオンデニムコーデ。同系色のデニムアイテムの組み合わせで、全体がすっきりとした印象に。ほどよく広がるシルエットが、カジュアルな組み合わせにさりげなく上品さをプラスしています。さらにチェック柄のジャケットを羽織って、ほんのりきちんと感も演出。ラフすぎず、きれいめ派の人にも取り入れやすそうなカジュアルスタイルです。

Aラインコートで軽やかデニムコーデ

バギーフレアジーンズにAラインのコートを合わせた、春らしさを感じられそうな軽やかなスタイル。ジーンズとコートのゆるやかに広がるシルエットがきれいで、自然とバランスよくまとまりそう。気になる腰まわりをさりげなくカバーしてくれそうな、チュニックとハーフコートの丈感も嬉しいポイント。頑張りすぎていないのに整って見えそうな、大人のきれいめデニムコーデです。

コンパクトトップスで引き立つフレアシルエット

バギーフレアジーンズに、黒のコンパクトなカーディガンを合わせたきれいめカジュアルコーデ。トップスをすっきりとまとめることで、ジーンズのゆるやかな広がりがより引き立ち、バランスのよいシルエットに。白ブラウスの襟元のデザインで顔まわりがぱっと明るくなり、デニムコーデにほどよい華やかさもプラスしてくれそうです。カジュアルなジーンズも、組み合わせ次第で上品な雰囲気に仕上がりそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N