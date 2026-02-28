水戸信用金庫スタジアムのJ1ホーム利用を茨城県が承認した

水戸ホーリーホックは2026年2月27日、2026/27シーズンの明治安田J1リーグにおけるホームスタジアムとして、水戸信用金庫スタジアム（笠松運動公園陸上競技場）の使用を茨城県より承認されたと発表した。

今回の決定により、長年ホームとして親しまれてきたケーズデンキスタジアム水戸から、J1基準を満たす同スタジアムへ舞台を移すこととなる。茨城県の大井川和彦知事は「関係者にもご理解いただき、本日このような発表ができたことを大変嬉しく感じております。J1リーグでの戦いで成果を残し、飛躍していただくことを期待します」とエールを送った。

また、水戸の小島耕代表取締役社長も、承認への感謝とともに「茨城県民の皆さまが誇れるサッカークラブとなるよう、そしてJ1の舞台で戦い続けられるよう、全力を尽くしてまいります」と決意を表明している。

かつて本拠地としていた場所への“復帰”となる決定に、SNS上では「懐かしの笠松運動公園陸上競技場が復活！」「ついに正式発表！」「むしろ笠松で育った僕としては帰還という感覚」「原点回帰や」「ケーズスタはJ1だとキツイのでこれは仕方ない」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）