キャリア初のオスカーを受賞した後の問題は、「次作に何を選ぶか」。だが、『ザ・ホエール』で主演男優賞に輝いたブレンダン・フレイザーに、意外にも迷いはなかった。

ブレンダン・フレイザー

©Marechal Aurore/ABACA/共同通信イメージズ

「オスカーを取るには、監督、スタッフ、メイクアップアーティスト、すべての部分で優れた人たちに囲まれ、支えられていなければならない。そして、たっぷりの運が必要。だが、受賞をしてもその後に魔法が待っているわけではないよ。自分の道を自分で選ぶのは同じ。僕は以前から何か新しいことをやりたいと思ってきた。そこへ、『レンタル・ファミリー』という脚本が舞い込んできたのさ。その段階ではまだ資金も集まっておらず、俳優のストライキが起きたりもして時間がかかったが、この仕事をもらえて自分はなんとラッキーなのかと思ったね」（フレイザー）

レンタル家族を題材にした物語

『レンタル・ファミリー』は、大阪生まれの日本人女性監督HIKARIが書き下ろした、パーソナルな映画だ。高校時代に留学したユタ州で、唯一人のアジア系という体験を味わった彼女は、性別と国籍をひっくり返した話を書こうと思いついたのだ。

「執筆パートナーのスティーブン・ブレイハットと『アメリカ人が日本でできる仕事は何だろうか』と探していると、まずは英語教師や通訳なんかが出てきたんですけれど、そのうちレンタル・ファミリーというのを発見したんですよ。『これ何？』と思って、リサーチを始めて。日本人でも『そんなの聞いたことない』って思うでしょ？ それが面白いし、そこに現代人が感じている孤独、人とのつながりが失われているという気持ちについてのテーマを合わせてみたいなと思ったんですよね」（HIKARI）

日本人スタッフはF1のクルー並みだ

売れない俳優として東京に長く住んできたフィリップ（フレイザー）は、レンタル・ファミリー会社に就職することになり、日本人の客を相手に、花婿、父親、記者などを演じていくことになる。東京でロケができることは、フレイザーにとって最高の魅力だった。

「過去にも3回ほど来日したが、取材でいつもホテルに缶詰め状態。そんな中で少しだけでも外出すると、日本の歴史や食事、文化に感激させられた。今回も外を歩いたけれど、僕は頭ひとつ飛び出ている白人で目立つのに、みんな礼儀正しくて、放っておいてくれたよ。日本の人たちのことを僕は本当に尊敬する。この役のためには、日本語もしっかり勉強した。棒読みはしたくなかったから。現場では、日本のクルーの優秀さにびっくりさせられたね。彼らはF1のクルー並みだ」（フレイザー）

柄本明は「日本版イアン・マッケラン」

ストーリーの最大の感動ポイントは、クライマックスのフレイザーと柄本明のシーン。フレイザーによれば、柄本は「日本版イアン・マッケラン」。

「フィリップの中で、やがて仕事とそれ以外の区別、倫理の境目が曖昧になっていく。そこにいるのは客ではなく、助けを求めているひとりの人間だ。助けを求めるのには勇気がいる。僕自身も、長いことそれができなかった。でも、手を差し伸べてくれる人はいるんだよ。僕だって、誰かのためにそれをやる。これはそんなことを語る映画だ」（フレイザー）

「彼女が作るのは本物のシネマ」と、フレイザーはHIKARIのことも絶賛。そんな彼女には、この後の夢がたくさんある。

「人間ドラマも、ミュージカルも、SFも作ってみたい。私の中では、いよいよこれからです」（HIKARI）

ハリウッドスターと彼女のコラボレーションに、我々も期待したい。

HIKARI 大阪府出身。ダンサー等の経歴を経て渡米し、監督へ転向。長編デビュー作『37セカンズ』（19年）で脚光を浴び、TVドラマの演出を多く手がける。2作目の本作はすでにアメリカで高評価を得た。

ブレンダン・フレイザー 1968年、米・インディアナポリス生まれ。『ハムナプトラ』（98年）でブレイク後、低迷期を過ごすが『ザ・ホエール』（22年）が高く評価され、アカデミー賞主演男優賞を受賞。

INTRODUCTION

『ザ・ホエール』（22年）で第95回アカデミー賞主演男優賞に輝いたブレンダン・フレイザーが、オスカー受賞後初の出演作として選んだのは、全編日本ロケの本作。長編デビュー作『37セカンズ』（19年）でベルリン国際映画祭を席巻し、ドラマ『TOKYO VICE』（22年）、『BEEF/ビーフ』（23年）など話題作を手がけてきた日本人監督HIKARIが共同で脚本も担当。共演は『SHOGUN 将軍』（24年）の平岳大を始め、柄本明も出演。東京で落ちぶれた俳優が“レンタル家族”の仕事を通して見つける生きる喜びを、温かな眼差しで描く。

STORY

歯磨き粉のCM出演で東京に移住してから7年、俳優フィリップ（ブレンダン・フレイザー）は仕事も減り、自分を見失いかけていた。そんな中、“黒いスーツを着用する”仕事に飛びついたところ、まだ生きている人物の偽の葬儀で弔問客を演じる奇妙なものだった。フィリップはそこでレンタル・ファミリー社にスカウトされ、結婚式の新郎役、孤独な老人の話し相手役など、様々な依頼をこなす。ある日、シングルマザーの娘・美亜（ゴーマン シャノン 眞陽）の父親役を依頼され、本当の親子のような心のつながりを築いていくが――。

STAFF & CAST​

監督：HIKARI／脚本：HIKARI、スティーブン・ブレイハット／出演：ブレンダン・フレイザー、平岳大、山本真理、ゴーマン シャノン 眞陽、柄本明／2025年／アメリカ・日本／110分／配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン／©2025 Searchlight Pictures. All Rights

（猿渡 由紀／週刊文春CINEMA）