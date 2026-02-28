田村淳、千葉に1700坪の土地を“自腹購入”「金額は」 オンラインコミュニティーで“別荘”建設へ
芸人の田村淳が28日、都内で自著『大人の小学校』（扶桑社）発売記念記者会見に登壇。千葉に1700坪の土地を“自腹購入”したことを明かした。
【写真】「盛り付けがプロ級」ファン絶賛！田村淳が娘に作った“納豆ごはん”
『大人の小学校』は、2020年7月、田村淳が立ち上げた、大人が新しい価値観に出会い、仲間と学び合うためのオンラインコミュニティー。本書は、そのメインコンテンツとなる「特別対談」を収録。淳が「この人の視点は、誰かの人生を変える力を持っている」と感じたプロフェッショナルとの対話を、6名分厳選。サッカー界のレジェンド・本田圭佑氏など、貴重な対談が収録されている。
同コミュニティーは、淳やコミュニティー参加者が発起人となり、さまざまなプロジェクトが進んでおり、その中には別荘を建てるというものも。淳は「建築関係の人も（コミュニティーのなかに）たくさんいるんで、『根を掘り起こすのなら俺やるよ』とか、『私草むしりやります』とか、『俺、塀建てられます』とか。いろんな人の力を借りながら、別荘を立てるってプロジェクトも今立ち上げてます」と明かした。
報道陣からこの別荘について質問が飛ぶと、淳は「（土地は）自腹で買いました。まだお金払ってないですけど、ようやく交渉が固まったところなので、あとはお金を払うだけな感じ」と明かした。
金額については「金額は、ちょっと言えないんですけど、千葉県の1700坪なので、まあまあそれなりの…」と言葉を濁したが、その理由については「なんか『俺その倍出すよ』みたいな人が出てきたら嫌なんで（笑）」とし、「でも、そこの土地のおばちゃんとにぎってるんで、また発表できる時に発表します」と伝えた。
