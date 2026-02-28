長澤まさみ、韓国俳優と笑顔あふれる仲むつまじい姿にSNS驚がく「とんでもないツーショだ」「何喋ったんだろう…」
映画監督・福永壮志氏（43）との結婚を元日に発表した俳優・長澤まさみ（38）が26日、ミラノで開催された「プラダ（PRADA）」の2026-27年秋冬コレクションのショー会場に来場。SNSで韓国俳優のキム・テリ（35）と和気あいあいとした様子が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】「お二方とも可憐で美しい」韓国俳優と和気あいあいとした姿を見せる長澤まさみ
長澤は、ファッション誌『ELLE JAPON』の公式インスタグラムに登場。投稿では、隣に座ったキム・テリと会話をする様子が映っていた。さらに、クラスマガジン『25ans（ヴァンサンカン）』の公式インスタグラムでは、満面の笑みで互いにグッドポーズをした仲むつまじい姿が捉えられている。
長澤からは明るい笑い声が聞こえ、キム・テリが「See you soon」と英語で別れのあいさつをしており、2人の関係性が垣間見えた瞬間だった。そして、長澤の後ろには俳優・野波麻帆（45）が立っており、今回のスタイリングを手がけたと思われる。
貴重な2人の交流に、SNSでは「キム・テリと長澤まさみが同じ空間にいる…何喋ったんだろう…」「とんでもないツーショだ」「笑顔が素敵すぎる」「スタイリング by 野波麻帆なんだ！かっちょ良すぎ」「お二方とも可憐で美しい」などと、驚きの声が集まっている。
