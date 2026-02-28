◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月28日 バンテリンD）

侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨む。ドジャース・大谷翔平投手（31）は一番乗りで球場入り。試合前練習はファンの視線を独り占めした。

大谷は午後3時37分に選手の中で最初にグラウンドに登場。高城ブルペン捕手を相手に最長90メートルの遠投を含む、28球のキャッチボールを行った。開門は予定より5分早まり午後3時55分となる中、大谷ははグラウンドから下がっていたが、午後5時26分に再びグラウンドに出た大谷に、大きな歓声が降り注いだ。

試合に備えたチームバスの第1便は午後2時29分に到着。バスを降り、最初に球場に入ってきたのは大谷だった。バッグを左肩にかつぎ、キャップのつばを後ろにしてかぶった姿で「一番乗り」。鈴木、近藤、牧らも同じバスで球場入りした。入り口には大谷を一目見ようと、前日よりさらに多くのファンが集結。「大谷さ〜ん！」「大谷さん、こっち向いて〜！」などの声が飛び交った。