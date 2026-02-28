ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > イラン、反撃に踏み切ったか…イスラエル軍がミサイル発射を確認と発… イラン、反撃に踏み切ったか…イスラエル軍がミサイル発射を確認と発表 イラン、反撃に踏み切ったか…イスラエル軍がミサイル発射を確認と発表 2026年2月28日 17時25分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は２８日午前１０時（日本時間午後５時）過ぎ、イランがイスラエルに向けてミサイルを発射したのを確認したと発表した。 米国とイスラエルによる攻撃を受け、反撃に踏み切ったとみられる。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トランプ氏、８分間の動画でイランへの大規模な戦闘作戦開始を発表 イスラエルの攻撃、テヘラン以外の地方都市にも…西部ロレスタンなどでも爆発音と現地報道 米下院初のトランスジェンダー議員、「自伝」日本語版を出版へ…「ミスター」と呼ばれる嫌がらせも 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, ネジ, 老人ホーム, 徳島, イベント, 京王線, 訪問介護, リハビリ, 大学, 神事