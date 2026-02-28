イスラエルがイランへの「先制攻撃」を開始したと発表しました。アメリカのトランプ大統領も「アメリカ軍はイランへの大規模な戦闘を開始した」とSNSに動画を投稿しました。

【画像】攻撃された現場の様子

イスラエルのカッツ国防相は28日、イランに「先制攻撃」を開始したと明らかにしました。

ミサイルやドローンによる反撃が直ちに予想されるとして「特別非常事態宣言」を発令し、警戒レベルを引きあげました。

イスラエルの当局者は攻撃はアメリカと連携していると明かし、作戦は何カ月も前から計画されていて、発射日は数週間前に決まったとロイター通信に語っています。これを受けてイスラエルの領空は閉鎖されたということです。

アメリカのトランプ大統領はSNSに投稿した動画で「アメリカ軍はイランへの大規模な戦闘を開始した」話しました。これまでイランがアメリカや西側諸国を脅かしてきたとして再び核開発ができないよう、徹底的に攻撃するとしています。さらに、イラン革命防衛隊に武装解除を要求しました。

イランの国営メディアは「首都テヘランで複数回の爆発があった」として煙が立ちのぼる様子も伝えました。

イスラエルメディアは爆発が最高指導者ハメネイ師の事務所近くだったと報じました。イランメディアはハメネイ師やペゼシュキアン大統領は無事だと報道しています。また、けが人が出ているか確認中だとしています。

テヘランだけでなく、イスファハンやコムなど多くの都市でも爆発音が確認されているということです。

ロイター通信は、イラン当局者の話としてイランが反撃の準備を進めていると伝えました。（ANNニュース）