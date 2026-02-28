臆病な犬への絶対NG行動

1.過保護にしすぎること

臆病な犬への絶対NG行動は、過保護にしすぎることです。

犬が怖がる度に声をかけたり、抱っこしたりしていると、常に飼い主から守られている状態になります。

飼い主がそばにいれば安心するかもしれませんが、ひとりになったとき、強い不安や恐怖からパニックを起こすなどしてしまうことがあります。

“飼い主がいるから大丈夫”ではなく、犬がひとりきりでも安心して過ごせるための学習をさせてあげることが大切です。

2.無理に慣れさせようとすること

臆病な犬への絶対NG行動は、無理に慣れさせようとすることです。

他人や他犬が苦手、花火や雷の音が苦手など、飼い主は“そのうち慣れてくれるだろう”と考えてしまいがちですが、一生涯、慣れることができない場合もあります。

“経験を積み重ねれば恐怖心がなくなる”と考え、無理に慣れさせようとすると、恐怖心を感じる対象への恐怖心をさらに強めてしまうことがあります。

防衛反応として、噛みつき事故にも繋がってしまう恐れもあります。

3.怖がっているときに叱ったり怒ったりすること

臆病な犬への絶対NG行動は、怖がっているときに叱ったり怒ったりすることです。

怖がり、鳴き続けたり吠え続けたりすることがあるかもしれません。恐怖心からお漏らしをしてしまうことがあるかもしれません。

その度に叱ったり怒ったりすると、恐怖心を与えている対象だけでなく、飼い主への恐怖心まで生んでしまうことがあります。

4.急な動作をすること

臆病な犬への絶対NG行動は、急な動作をすることです。

臆病な犬は些細な刺激にも敏感なため、急に立ち上がったり、急に大きな声を出したりすると、驚かせてしまうことがあります。

日常的に刺激の多い暮らしをしていると、犬は常に緊張やストレスを抱えた状態となり、生活の質が下がってしまうことがあります。

5.一貫性のない接し方をすること

臆病な犬への絶対NG行動は、一貫性のない接し方をすることです。

臆病な犬だけでなく、全ての犬に対してですが、一貫性のない接し方は犬を混乱させます。その混乱は、臆病な犬にとって、不安や恐怖を強めてしまうことがあります。

普段はソファー禁止だけど今日は座らせてもらえた 普段はソファーに座らせてもらえるけど今日は叱られた

これは犬に対する一貫性のない接し方です。ソファーの上り下りは危険だと判断したのであれば、常に上り下りを禁止しなければなりません。

6.飼い主が強い不安や焦りを態度に出すこと

臆病な犬への絶対NG行動は、飼い主が強い不安や焦りを態度に出すことです。

犬は飼い主の感情に敏感です。臆病な犬ほど飼い主の態度や行動をよく見ています。飼い主の様子から「安全かどうか」を確認しているのです。

飼い主が強い不安や焦りを態度に出せば、臆病な犬はより不安や緊張や恐怖を感じます。

不安や焦りが心配なときは深呼吸し、気持ちを落ち着けてから、冷静に堂々とした態度で行動するようにしましょう。

まとめ

臆病な犬への絶対NG行動を6つ解説しました。

過保護にしすぎること 無理に慣れさせようとすること 怖がっているときに叱ったり怒ったりすること 急な動作をすること 一貫性のない接し方をすること 飼い主が強い不安や焦りを態度に出すこと

我が家の愛犬も臆病で、14歳になった今も臆病な性格が変わることはありません。甘やかしすぎないこと、無理強いしないことが大切だと思います。

「怖い」という気持ちを否定するのではなく、愛犬の気持ちに寄り添った対応をすることで、ひとつずつ、少しずつ、愛犬が自信を持って行動することができるようにサポートしましょう。