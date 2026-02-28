「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、富山・富士のガラス工房『富山ガラス工房』です。

若い作家を応援し、挑戦を支える“ガラスの街”の工房

“ガラスの街・とやま”を目指すこの地には、全国でも希少なガラス造形の専門学校がある。ここで学んだ若い作家たちの挑戦を支える拠点のひとつが『富山ガラス工房』だ。

『富山ガラス工房』高温の炉で溶かし、柔らかくなったガラスに息を吹き込み成形する

ショップでは彼らの新作を手に取れるうえ、併設の工房では熱気ある制作風景を眺めることができる。

『富山ガラス工房』所属作家 竹内駿さん

所属作家：竹内駿さん「体験もできるのでぜひガラスの魅力に触れてください」

『富山ガラス工房』多くのガラス作品が並ぶ、ギャラリー風の広いショップ

ファミリーパーク前『富山ガラス工房』

［店名］『富山ガラス工房』

［住所］富山県富山市古沢152

［電話］076-436-2600（代表）、076-436-3322（体験受付）

［営業時間］9時〜17時

［休日］年末年始（12月28日〜1月4日）

［交通］富山地鉄バス「ファミリーパーク前」下車徒歩約5分

