分かっていた。「鹿島がどれだけ強いか」。浦和指揮官が悔やむ「エリア内で抑えられず、３失点してしまいました」
浦和レッズは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、鹿島アントラーズとホームで対戦した。
14分に肥田野蓮治、19分に渡邊凌磨が得点。前半の早い時点で２点をリードしてみせる。だが、45分に１点を返されると、55分にもゴールを割られ、タイスコアで迎えた90分に被弾。２−３の逆転負けを喫した。
試合後のフラッシュインタビューで、浦和のマチェイ・スコルジャ監督は「ハードワークをしながら良いスタートを切って、立ち上がりは非常に良かったんですけれど、痛い結果となってしまいました」と唇を噛む。
試合前に警戒していた形で、やられた。
「鹿島がどれだけ強いか、そしてクロスの時にいかに強いかは、試合前から分かっていたこと」。しかし「今日はペナルティエリア内でそれを抑えることができず、３失点してしまいました」。
守備面の課題が露呈。悔いが残る敗戦だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
