「やっと勝てたぁ」柏がついに今季初勝利！ FC東京との激闘制し、開幕４戦目で勝点３獲得にファン歓喜「ここから反撃開始だ」「明けましておめでとう」
柏レイソルは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節でFC東京と敵地で対戦し、２−０で快勝。待望の今季初勝利を飾った。
序盤からボールを握ったアウェーチームは、54分に垣田裕暉がヘディングでネットを揺らして先制。さらに82分には瀬川祐輔が追加点を挙げると、このままリードを守り切り、激闘を制した。
昨季、J１で２位フィニッシュの柏は今季、苦しいシーズンの序盤戦となった。開幕節で川崎に３−５、続く東京V戦で１−２、鹿島戦は０−２と勝ち切れず。それでも４試合目でついに初の勝点３を手にした。
これにはSNS上でファンからも「やっと勝てたぁ」「勝ってほっとした」「ここから反撃開始だぞ！」「初勝利！明けましておめでとうございます」「ピッチ内での全員の努力とプレーの姿勢は素晴らしかった」といった声が上がった。
柏は次節、３月７日にアウェーで千葉と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
