「注連指」はなんて読む？読めたらすごい三重県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「注連指」はなんて読む？
「注連指」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、三重県に位置するひらがな4文字の地名です。
いったい、「注連指」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しめさす」でした。
注連指は、三重県度会郡度会町に位置しています。
そんな注連指のある度会町は、「古事記」や「日本書紀」に地名が記される歴史深い土地であり、倭姫伝説などが残るスポットが数多く残っているのだそう。
ちなみに、注連指正法庵の名で親しまれる「正法寺」は、1112年に創建された曹洞宗の寺で、国の重要文化財に指定されている「十一面観音立像」があることでも知られていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名事典オンライン』
・『度会町公式ホームページ』
・『観光三重』
ライター Ray WEB編集部