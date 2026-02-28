「注連指」はなんて読む？読めたらすごい三重県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「注連指」はなんて読む？

「注連指」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、三重県に位置するひらがな4文字の地名です。 いったい、「注連指」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しめさす」でした。 注連指は、三重県度会郡度会町に位置しています。 そんな注連指のある度会町は、「古事記」や「日本書紀」に地名が記される歴史深い土地であり、倭姫伝説などが残るスポットが数多く残っているのだそう。 ちなみに、注連指正法庵の名で親しまれる「正法寺」は、1112年に創建された曹洞宗の寺で、国の重要文化財に指定されている「十一面観音立像」があることでも知られていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名事典オンライン』

・『度会町公式ホームページ』

・『観光三重』



ライター Ray WEB編集部