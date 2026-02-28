ワカモノリサーチの調査結果

写真拡大

　１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は２８日、全国の現役高校生（男女）を対象に実施した「この世からなくなったら困るおでんの具はなんですか？」というアンケート調査の結果を公開。１位は「だいこん」となった。

　以下、「なくなったら困るおでんの具」トップ７

＜１位＞だいこん３１．８％

＜２位＞たまご２０．８％

＜３位＞こんにゃく１３．６％

＜４位＞はんぺん１１．９％

＜５位＞餅巾着６．４％

＜６位＞しらたき３．８％

＜７位＞ちくわぶ２．１％

　以下は各具材を支持した高校生の声。

▼だいこん

　「一番好きだから」

　「一番うまいから」

　「一番おいしいから」　「王道だから」

　「おでんの目玉だから」

　「おでんといったら大根だよね」

　「あんなにおでん用に作られたみたいな野菜はない」

　「おでんは大根が無いと成り立たないから」

　「味が染みてうまいから」

　「あのシミシミさが大事」

　「しみしみ大根が無くなるのは嫌だ」

　「あんなに味がしみしみなおでんの食材無くなったら生きていけない」

▼「たまご」

　「大好きだから」

　「卵自体が好きだから」

　「いつもたべてるから」

　「たまごに味がしみしみ」

　「味が染みてて美味しいから」

　「タンパク質だから」

　「タンパク質が豊富だからです」

　「なくなったらタンパク質取れなくなる」

▼こんにゃく

　「いっぱい食べても低カロリーだから」

　「低カロリーでおいしい」

　「腸内環境整えてくれるしヘルシーだから」

　「食感が大好きだから」

　「柔らかいものが勝つ」

　「あの熱々の感じと食感がたまらなく好き」

▼はんぺん

　「おでんくらいでしかはんぺんを食べる機会がないから」

　「おでん以外でなにに入っているの？」

　「フワフワして美味しい」

　「あの食感は唯一無二だから」

　「味染みてて美味しくて好きだから」

▼餅巾着

　「お餅が大好きだから」

　「餅が好きだから」

　「もちもちしてて美味しいから」

　「巾着側がおでんの汁に染み込んでてそれが餅と合わさると最高な味」

▼しらたき

　「結局一番美味いから」

　「しらたきがないのはおでんじゃない」

　「おでんで、唯一食べれる具」

　「しらたきの麺がすき」

▼ちくわぶ

　「もちもち食感がいい」

　「おでんの定番って感じ」

　４位のはんぺんは、東日本ではスタンダードだが、西日本ではなじみのない食材。ちくわぶについても、同サイトは「関東おでんの定番具材で、その他の地域では見ることの少ない具ではありますが（中略）関東の高校生からの支持を得てＴＯＰ７入りを果たしました」としている。