◇バレーボール男子SVリーグ第15節第1戦 サントリーサンバーズ大阪3―1ヴォレアス北海道（2026年2月28日 Asueアリーナ大阪）

サントリーサンバーズ大阪はヴォレアス北海道に3―1で勝ってリーグ戦28連勝とした。高橋藍はチーム最多の21得点。第3セット途中で大黒柱のドミトリー・ムセルスキーとイゴール・クリュカがベンチに下がる展開の中、攻守に気を吐いた。

「天皇杯で負けている相手に勝ち切れたのは大きい。ただ、3セット目に追いついたのに勝ちきれなかったのは反省点だと思っている」と高橋藍は最大7点差を追いついてジュースに持ち込んだものの、ストレートで試合を勝てなかったことを悔やんだ。チームはすでにチャンピオンシップ進出を決めているが2年連続の頂点を目指すために課題を見据えている。

この試合、高橋藍の守備の貢献は相変わらず大きかった。試合序盤、関田のレシーブをエンドラインを超えて追いついて、ボールに飛び込みながら相手コートに返すと、V北海道がアタックミスをして得点になるシーンもあった。高橋藍は兄・塁らとともに22日に母校の京都・東山高の「春高バレー優勝祝賀会」に参加した。「東山からやってきたディフェンス力を今でも継続し、意識してやってきている。東山で磨いた土台をアレンジして研究しながらやってきているが、東山高校からディフェンス力が繋がっているのは間違いない」と力説した。攻守両面の主将の活躍でサントリーは連勝記録を28に伸ばした。