タレント上沼恵美子（70）が28日に放送されたMBSテレビの不定期特番「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。「出馬」にまつわる思いを語った。

フリーアナウンサー有働由美子が、「本音」をお代にゲストを得意料理でもてなす同番組。上沼は有働がふるまう「タイ料理」に舌鼓を打ち、お礼の？本音トークも披露した。

「出馬」というカードを引き、「しませんって。なんで？」と上沼。「過去に来ました？」と誘いがあったかを問われると、「なんぼでも来ました。（各党から）全部来ました！」と明かした。

上沼は「勉強してるかもしれんけど、タレントが何をもって政治を語るのか…」と疑問を口にした。有働から「でもノックさんも…」と、大阪府知事も務めた故横山ノックさんの名が挙がると、「亡くなったから言うわけやないですけど…」と思い出を語り始めた。

「知事選で当選されたときに、“ノックさんおめでとうございます”って言うたら、“えみちゃん、副知事になって〜”っておっしゃるんです」と苦笑い。「“何を言うてるんですか”って言うたら、“僕なあ…当選すると思ってなかってん、意外やねん”って。この人知事でええんやろかと思いました」と振り返り、笑わせた。

とはいえ、ノックさんについては「“何も分からへんねん、どないしよ”って言ってたけど、まああの人は参院議員もやってるからそれなりに知ってはったと思いますけど」とフォローした。

ただ、「全般的にタレントさんがやることなくなって、ヒット曲も出えへんわ、ドラマの話もないわ…で、どうないししようかなあ…と。でも名前は知られてるから出馬しませんか？します！は、おかしいと思うねん！」と、不勉強なタレントの安易な政治家転身に苦言を呈した。

「絶対あかんって。何の知識もないくせに。名前だけって…名前いうても大した名前やないやんか！芸能界あかんようになったから出馬するって方結構いらっしゃるでしょ？実は腹立つねん。ちゃんと勉強してる方に申し訳ない！」とピシャリ。一刀両断の上沼節に、「気持ちいい〜！」と有働は思わず声を上げていた。