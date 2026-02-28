春限定♡ザ・キャラメルクラウンの華やぐキャラメル缶が登場

とろけるキャラメルと芳醇なバターの香りに包まれる至福のひととき♡ザ・キャラメルクラウンから、春だけの特別なアソート『THEキャラメル缶Spring』が登場します。華やかな装いとともに、人気スイーツ2種を詰め合わせた限定缶は、ホワイトデーや新生活のお祝いにもぴったり。心ときめく春限定の味わいをチェックしてみてください。

春色リボンの限定デザイン缶

THE キャラメル缶 Spring

6個入(THE バターキャラメルサンド 3個、キャラメルミルフィーユ 3個) 価格：1,944円(税込)

ブランドカラーであるオレンジ色が華やかなスイーツ缶は、「キャラメル王室からの贈り物」がデザインテーマ。

封蝋印をイメージしたゴールドのロゴマークが上品なアクセントになっています。見た目だけでなく手触りにもこだわったエンボス加工仕上げで、高級感あふれる佇まいに。

春色の爽やかなリボンをまとった特別仕様は、ホワイトデーはもちろん、入学や卒業など新たな門出を祝うギフトにもおすすめです。

beillevaire限定フィナンシェ登場！虎ノ門だけの贅沢スイーツ

人気2種を贅沢アソート

アソート内容は、ブランドを代表する『THEバターキャラメルサンド』と『キャラメルミルフィーユ』の2種類。

『THEバターキャラメルサンド』は、とろとろに炊きあげたバターキャラメルの塊を丸ごとフォンダンで包み込む“メルティローブ製法”が特長。

黄金色のバターが香る濃密なキャラメルを、さくさくのバターサブレでサンドした贅沢な一品です。

『キャラメルミルフィーユ』は、優しい甘さのバターキャラメルショコラクリームを、108層の軽やかなパイ生地でサンド。

アーモンドスライスをまとわせたフロランタン仕立てで、サクッとした食感とほろ苦い香ばしさが広がります。

【期 間】2026年3月1日(日)～3月31日(火)

【場 所】阪急うめだ本店 地下1階

【取扱店】THE CARAMEL CROWN(ザ・キャラメルクラウン) 阪急うめだ店

春のご褒美にときめきを♡

ザ・キャラメルクラウンの春限定缶は、味わいはもちろん、装いまで心を満たしてくれる特別な一箱。自分へのご褒美としてゆったり楽しむのも、大切な人へ想いを込めて贈るのも素敵です。今だけ出会えるキャラメルのとろける魅力を、ぜひこの春体験してみてください♡