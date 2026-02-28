◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月28日 バンテリンD）

日本代表「侍ジャパン」は28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨む。前日の中日戦の9回に緊急降板した大勢投手（26＝巨人）は元気に球場入り。試合前練習では遠投や強度を上げたキャッチボールで調整した。

第2便のバスで球場入りした大勢。試合前練習のため球場に姿を現すと、村田コーチや選手たちに次々と声を掛けられ笑顔であいさつを交わした。

アップ後、外野エリアに移動し約70メートルの遠投や約20メートルの距離で強度を上げてキャッチボール。ブルペン捕手を座らせて5球程度投げる場面もあった。その後は、宮城や曽谷ら投手陣と談笑。リラックスした表情で打撃練習を見守った。

前日の中日戦。9回のマウンドに上がった大勢は、2死一塁から左前打を許し、三塁ベースカバーに入る素振りを見せた後に右足をストレッチし顔をしかめた。その後トレーナーと話すとベンチに引き揚げ、わずか13球で緊急降板となった。試合後に右ふくらはぎをつった症状だったと明かし「ふがいない。（違和感は）ベースカバーの時ではなくて、投げていた時です。注目される大会（前の壮行試合）でマウンドを降りてしまったというのは、本当に情けない。いろんな人に迷惑をかけた」と語っていた。