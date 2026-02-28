古江彩佳が日本勢トップ8位で最終日へ 竹田麗央12位、山下美夢有は16位
＜HSBC女子世界選手権 3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが終了した。古江彩佳が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。日本勢最上位となるトータル7アンダー・8位タイに浮上した。
〈連続写真〉ゆったり感がカギ 古江彩佳の最新スイング
竹田麗央はトータル6アンダー・12位タイ。山下美夢有はトータル4アンダー・16位タイ、岩井明愛と馬場咲希はトータル3アンダー・20位タイ、西郷真央はトータル1アンダー・31位タイにつけた。勝みなみと吉田優利はトータル1アンダー・36位タイ。岩井千怜はトータル1オーバー・49位タイ、笹生優花はトータル7オーバー・66位タイに沈んだ。トータル11アンダー・首位タイにミンジー・リーとハナ・グリーン（ともにオーストラリア）。1打差3位タイにはエンジェル・イン（米国）とユ・ヘラン（韓国）が続いた。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
