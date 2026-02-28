歌手の和田アキ子（75）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。名前を聞くと思わずキュンとしてしまう大物歌手を明かす場面があった。

番組途中、今年歌手デビュー40周年を迎えた今井美樹の最新曲を流すことに。今井について、和田は「そんな経つんだ、もう」と驚き。

その曲が最新アルバム「smile」からの1曲で、作詞・作曲をさだまさしが担当した「美しい場所 〜Final Destination〜」。

和田は「もう私、さだまさしさんって言われると胸がキュンとくるの」と吐露。「厳選なる抽選の結果、カレンダーいただきましたから」と苦笑した。

和田と言えば、昨年11月、同番組でさだの最新アルバム「生命の樹〜Tree of Life〜」を珍しく自ら購入したことを告白。特典に応募すると抽選でもらえるサイン入りポスターについては「いらんと思って。困るじゃないですか。さだくんに見つめられても、もう」とぶっちゃけ。

ただ、このことをラジオで話すと、さだから直筆の手紙とともにポスターが届いたといい、その手紙には「ポスタープレゼントキャンペーンにご応募していないようですが、厳正なる抽選の結果、和田アキ子さまが当選されましたことをお知らせいたします」と記されていたことを明かしていた。