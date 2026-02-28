¡Ú Æ²ËÜ¸÷°ì ¡Û¡Ö46ºÐ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¤ò´ª°ã¤¤¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¯Îð¤òËº¤ì¤ë¤è¤Í¡×
Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡×¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤Ë¶¦±é¤·¤¿²¬ºéÈþÊÝ¤µ¤ó¡¢ÇñÌÀÆüºÚ¤µ¤ó¡¢ÂçÀ¾º»¿¥¤µ¤ó¡¢¾®ºäºÚ½ï¤µ¤ó¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢Æ£Öº²ÌÊâ¤µ¤ó¤ÈÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ²ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£Ê¹¤¤¤ÆÂçÊÑ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë°§»¢¡£à¥¢¥Ë¥á¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÇÚ¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ê»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢µÜÅÄ¡Ê½ÓºÈ¡Ë·¯¤Ï¡¢¡ÖÅ¾¥¹¥é¤ä¤ë¤ó¤¹¤è¤Í¡©¡ª¡×¤Ã¤Æ¡ÄÈà¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Íá¤È¡¢¸åÇÚ¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Öå«¤ò´¶¤¸¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èàº£¤³¤¦¤·¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤È¤¤¤Ä¤â¡Êå«¤ò)´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¤Þ¤È¤á¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æà¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«ÃÎ¤ê¤ª¤¤òá¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤éàÆ²ËÜ¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÍí¤á¤¿¡¢ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡Ö¡»¡»¤À¤Ã¤¿·ï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡Ö47¤À¤Ã¤¿·ï¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë½ñ¤¤¤¿Æ²ËÜ¤µ¤ó¡£àº£Ç¯Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é46ºÐ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£46ºÐ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é47ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Äá¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢à¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¯Îð¤òËº¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤È¤À¤¤¤¿¤¤Æ±°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹á¤È¼«¿È¤Î´ª°ã¤¤¤ò¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û