◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ（イーストＢ）▽第４節 磐田０―０（ＰＫ５−３）福島（２８日・ヤマハ）

Ｊ３福島のＦＷ三浦知良が故郷・静岡のヤマハスタジアムで行われた磐田戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。チームは、格上のＪ２磐田に無失点で試合を進めたが、ＰＫ戦で敗れた。PK戦突入時には、磐田サポーターからブーイングが福島に浴びせられた。試合後、取材に応じたカズは「ＰＫ戦でうちの選手がブーイングされているのを見てうらやましかった。早くピッチに立ってプレーを見て喜んでもらいたい」と決意を新たにした。

２６日に５９歳の誕生日を迎え、「一日でも長くピッチに立てるようこれからも努力したい。また新たに、夢のあるゴールを決められたら」と誓いを立てたカズ。開幕戦の甲府戦に先発出場して以降、２試合でベンチを外れていたが、３試合ぶりの出場はならなかった。

静岡出身のカズにとっては“凱旋試合”にもなった。磐田戦へ向け「ヤマハ時代から知っていますし、知り合いも多い。今はＪ２ですが、Ｊリーグで優勝経験のある、名門の一つ。（磐田との対戦は）クラブにとっても本当に素晴らしいこと」と対戦を心待ちにしていた。

カズは今季から福島に加入し、５年ぶりにＪリーグに復帰。開幕戦となった甲府戦では先発出場を果たし、前半２０分までプレーした。