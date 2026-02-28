株式会社ｗｉｔｈ ｔが運営するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」はこのほど、全国の現役女子高生を対象に実施した「高校生活のうちにやっておくべきこと」に関する実態調査の結果を発表。「４月から高校生活をスタートさせる新入生に向けて、先輩たちが実体験から導き出した」（同ラボ）とする「ＪＫを全力で使い切るための１５選」を以下の通り公開した。寸評は同ラボによるもの。

【現役ＪＫが教える「高校生活でやるべきこと」１５選】

＜１＞【写真／動画】「写真」よりも「動画」をたくさん撮る

あとで見返した時に、声や動きがある動画の方が圧倒的にエモい！とにかく回し続けるのが正解。

＜２＞【プリクラ】季節ごとの「月１プリ」をルーティンに

季節ごとの制服やイベントに合わせて記録。定期的な「定点観測」が思い出の質を上げます。

＜３＞【学校行事】行事は「全力で本気」を出す

文化祭や体育祭で冷めるのはＮＧ。全力で取り組んだ人ほど、卒業時の満足度が高くなる。

＜４＞【部活】部活は全力で！ハードな方が絆は深まる

試合で先輩と写真を撮ったり、応援団を経験したり。一生モノの仲間を作る最大のチャンス。

＜５＞【ヘア、メイク】毎日「髪を巻く・ヘアアレ」を習慣化

ヘアアレンジを習得するだけで垢抜けスピードが爆増。メイクは校則の範囲内で研究するのがＪＫの嗜（たしな）み。

＜６＞【美容サロン】「マツパ」と「眉サロ」で土台を整える

垢抜けの近道はまつ毛と眉毛。サロンケアを取り入れて、すっぴんのクオリティを底上げ。

＜７＞【テーマパーク】制服で「ディズニーやユニバ」へ行く

「制服×テーマパーク」は高校生の特権。卒業前には制服で海に行くのも忘れずに。

＜８＞【友達事情】「作りすぎない・悪口を言わない」

信頼できる友達とめっちゃ楽しむ。狭く深く、平和な人間関係を築くことが充実への鍵。

＜９＞【恋愛事情】「すきぴ」を作って恋愛を楽しむ！

恋愛も高校生活の醍醐味（だいごみ）。好きな人がいるだけで、毎日の登校が楽しくなる。

＜１０＞【マインド】「自分は可愛い」と思い込んで自信を持つ

自信を持って振る舞うことが、周囲からも「可愛い」と思われる最大の秘策。

＜１１＞【勉強】「勉強している自分が可愛い」というマインド

毎日コツコツ勉強し、放課後は友達と教え合う。努力する自分を肯定して楽しむのが令和流。

＜１２＞【パーティー】教室での「お菓子パーティー（菓子パ）」

誕生日会、クリパ、ハロパ。何気ない放課後の時間が一生の思い出に。

＜１３＞【アルバイト】バイトをして「遊びの軍資金」を作る

たくさん遊びたいなら、自分で稼いで貯金と消費のバランスを学ぶ経験を。

＜１４＞【ＳＮＳに載せる】ＴｉｋＴｏｋやインスタに思い出を残しまくる

隙間時間でＳＮＳを更新。自分の毎日をセルフプロデュースしてアーカイブ化。

＜１５＞【ＪＫ〇〇】「ＪＫノート」や「ＪＫケーキ」作りを楽しむ

「ＪＫ」というブランドを冠した今の時期にしかできない遊びを全力でやり切る。

調査概要は以下の通り。

調査名：中３に伝えたい！ＪＫのうちにやっておくべきこと調査

調査期間：２月１６、１７日

調査手法：「女子高生ラボ」公式インスタグラム（ストーリーズ）によるアンケート調査

有効回答数：５０

実施主体：株式会社ｗｉｔｈ ｔ『女子高生ラボ』