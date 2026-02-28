◇米女子ゴルフツアー HSBC女子世界選手権第3日（2026年2月28日 シンガポール セントーサGC＝6793ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、19位から出た前回大会2位の古江彩佳（25＝富士通）が4バーディー、1ボギーの69で回り、通算7アンダーで首位と4打差の8位に浮上した。

同じく19位で出た竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は70で回り、6アンダーで12位に上がった。

11位から出た山下美夢有（24＝花王）は73とスコアを落とし、4アンダーで16位に後退した。

70と伸ばした岩井明愛（23＝Honda）と72で回った馬場咲希（20＝サントリー）は3アンダーで20位に並んだ。

西郷真央（24＝島津製作所）は2アンダーで31位。勝みなみ（27＝明治安田）と吉田優利（25＝エプソン）は1アンダーで36位だった。

岩井千怜（23＝Honda）は1オーバーの49位。笹生優花（24＝アース製薬）は7オーバーで66位となった。

ハナ・グリーン（29＝オーストラリア）とミンジ・リー（29＝オーストラリア）が11アンダーで首位に並んだ。