「リーグ屈指」三笘薫がなんとプレミアで３位！マンCのドクら超えるデータに海外メディアが注目 「卒業論文」にも再脚光
世界でも有数のドリブラーである三笘薫が、プロになる前からドリブルについて研究していたのは周知のとおりだ。そのエピソードは海外でもよく知られている。
ただ、三笘がプレミアリーグでもトップクラスのドリブルを見せるのは、そもそもスプリント力も優れているからだ。『Sports Illustrated』はそう報じた。
同メディアは『Gradient Sports』のデータを基に、スプリントの最初の３メートルでの最大加速をランキング化。世界最高級の選手たちが集まるプレミアリーグで、三笘は３位にランクインしている。
Sports Illustratedは「ミトマは19歳のときに大学進学のためにプロ契約を断った。体育専門学群での中心となったのが、有名なドリブルに関する卒業論文だ」と報じた。
「彼の結論は、ベストの選手たちはボールを見ず、相手の重心の中心をずらすのが最大の課題というものだった。ただ、プレミアリーグ屈指の速さであることも助けとなっている」
なお、同メディアによるランキングは以下のとおりだ。
１位：アレックス・ヒメネス（ボーンマス）
２位：アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
３位：三笘薫（ブライトン）
４位：アーロン・ワン＝ビサカ（ウェストハム）
５位：ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）
６位：ディエゴ・ゴメス（ブライトン）
７位：ペドロ・ネト（チェルシー）
８位：ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）
９位：ノア・オカフォー（リーズ）
10位：アレックス・スコット（ボーンマス）
11位：オラ・アイナ（ノッティンガム・フォレスト）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「態度が非常に不愉快」「ひどい」欧州名門の日本代表MFに元プレミア戦士が苦言「ずっと不機嫌に見える」
ただ、三笘がプレミアリーグでもトップクラスのドリブルを見せるのは、そもそもスプリント力も優れているからだ。『Sports Illustrated』はそう報じた。
同メディアは『Gradient Sports』のデータを基に、スプリントの最初の３メートルでの最大加速をランキング化。世界最高級の選手たちが集まるプレミアリーグで、三笘は３位にランクインしている。
「彼の結論は、ベストの選手たちはボールを見ず、相手の重心の中心をずらすのが最大の課題というものだった。ただ、プレミアリーグ屈指の速さであることも助けとなっている」
なお、同メディアによるランキングは以下のとおりだ。
１位：アレックス・ヒメネス（ボーンマス）
２位：アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
３位：三笘薫（ブライトン）
４位：アーロン・ワン＝ビサカ（ウェストハム）
５位：ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）
６位：ディエゴ・ゴメス（ブライトン）
７位：ペドロ・ネト（チェルシー）
８位：ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）
９位：ノア・オカフォー（リーズ）
10位：アレックス・スコット（ボーンマス）
11位：オラ・アイナ（ノッティンガム・フォレスト）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「態度が非常に不愉快」「ひどい」欧州名門の日本代表MFに元プレミア戦士が苦言「ずっと不機嫌に見える」