Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、東京・池袋を訪れた時のプライベートショットを投稿した。

【写真】佐久間大介が池袋に降臨！スウェットコーデのプライベートショットを大放出

■Snow Manの佐久間大介がもこもこニット帽にグレーのスウェットコーデ披露

この日の佐久間は、ふわふわのグレーのニット帽にブラックのスタジャンを羽織り、インナーには白いTシャツ、ボトムスはグレーのスウェットコーデで登場。池袋で撮影した計10点の写真を投稿した。

佐久間は、ハッシュタグ「映画スペシャルズ」と添えて投稿したように、佐久間が主演を務める映画「スペシャルズ」の街路灯フラッグを指差しした佐久間。

さらに、「池袋にたくさんの映画 『スペシャルズ』フラッグがあって、『スペシャルズ 』がいっぱい居た」と街中で見つけた「スペシャルズ」フラッグとの記念撮影を行った。

「昨日仕事終わりに観に行っちゃった」と綴ったように、仕事終わりに池袋に繰り出したようで、「みんなと写真撮った」と、共演者たちのソロフラッグを指したショットなど、様々なポーズで撮影。

最後に「映画『スペシャルズ 』公開まで１週間を切りました！！」「よーーーし！！！！！盛り上げてくぞーーー！！！！！」と結び、3月6日の公開を前に、映画を盛り上げる意気込みを綴っていた。

「映画盛り上げるよ」「すごい数！」「良い宣伝になるね！」「街中が佐久間大介で溢れてて最高」と、佐久間自ら宣伝していることに称賛の声が集まった他、「またさっくん出現！」「逢えた人が羨ましい」「どの写真もメロすぎ」「佐久間大介すぎる」など、街中に佐久間がいたことに驚きや羨望の声も寄せられていた。

■写真：佐久間大介が池袋に降臨！プライベートショットを大放出