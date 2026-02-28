◇FISフリースタイルスキーワールドカップ2026 富山なんと大会(28日、富山)

富山で開催されているFISフリースタイルスキーワールドカップは28日、男女のモーグル予選、決勝が行われ、この種目の女子でミラノ・コルティナオリンピック4位の冨郄日向子選手が笑顔の2位。男子では同種目オリンピック銅メダリストの堀島行真選手が3位に入り、日本人2人が表彰台に上がりました。

冨郄選手は先のオリンピックではメダルに届かず、自身のインスタグラムで引退を表明。このワールドカップと3月の全日本選手権を戦う予定です。

日本勢女子で唯一決勝に勝ち上がった冨郄選手は、2本とも安定感抜群の滑りで総合2位。「素直にとってもうれしい気持ちです。久しぶりの日本開催のワールドカップなので絶対に表彰台に乗りたいと思って臨んだので、結果的にちゃんと乗ることができてうれしい」と笑顔がはじけます。

翌3月1日はデュアルモーグルが行われます。「少し苦手意識があるんですけれど、今日と同じくらい攻めて、集中して1本1本大事に戦っていきたい」と力を込めました。

男子では、決勝の2本目で左腕を突き上げた堀島選手が3位に入り、オリンピックに続く表彰台。18歳の藤村一慶選手は、決勝1回目はトップでしたが、上位6人だけが挑む2本目は、ターンで転倒があり6位に終わりました。