◇バレーボール男子SVリーグ第15節第1戦 サントリーサンバーズ大阪3―1ヴォレアス北海道（2026年2月28日 Asueアリーナ大阪）

サントリーサンバーズ大阪は天皇杯準々決勝で敗れたヴォレアス北海道に3―1で勝ってリーグ戦28連勝とした。2セット連取したものの、V北海道の粘りに第3セットを落としたが、このセット途中から起用されたアウトサイドヒッターの“AJ”アライン・デアルマスが強烈なサーブから流れをつくり、第4セット途中から入ったミドルブロッカーの柏田樹が終盤に2つのサービスエースを決めて振り切った。

POM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に選ばれたデアルマスは「第3セット、ビハインドでちょっとエナジーが足りなくて。たくさん声を出しましたよ。負けないつもりで戦って、勝って良かった」とヒーローインタビューで笑顔。V北海道との2試合は“やってみなはれ”がテーマになっており、MCから振られたものの「いや、僕はそんなに日本人じゃないですけど」と困った表情を見せたが「かなり頑張りましたよ」と応えて観衆から喝采を浴びた。

第4セット、7―10から投入された柏田は最初のプレーで関田のトスから速攻を決めて火が付いた。19―19のしびれる局面でエースを決めると、23点目も柏田のエースで手に入れた。「ターゲットの選手がそこに入っていたので。そことディグゾーンに入っている人間に隙間があって、いい形にサーブが入った」と振り返った。小野寺太志が欠場した試合で代役ミドルブロッカーに注目が集まる中での活躍だったが「相手の対策がうまかったので、第3セットから自分の出番があるかと思って準備していた。最近、サーブの調子もいいし」と柏田はサーブからの5連続得点に胸を張った。

オリビエ・キャット監督も「3人のミドルと3人のアウトサイドを使うことかできた。すべての試合を7人で戦うのは難しい。結果は興味深いものになった」とうなずいた。サントリーの28連勝は選手層の厚さで積み重ねられている。