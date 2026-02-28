巨人のドラフト6位ルーキー、藤井健翔（けんしょう）内野手（18＝浦和学院）が28日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。大物ぶりを見せつけた。

この日のテーマは「WBC」。とはいっても…。

「WBC」と書かれたフリップを手にした辻岡義堂アナウンサー（39）から宮崎キャンプ中に直撃され、「私の・ベスト・チキンです」と言われた藤井。

先輩たちは「WBC」が「ワールド・ベースボール・クラシック」ではなく、まさかの「私の・ベスト・チキン」だったことに絶句したり苦笑いしたりしていたが“浦学のジャッジ”という異名を持つ大型新人は違った。

「チキンってなんすか？」

これには、巨人ナインたちを絶句させていた辻岡アナが今度は一瞬息を飲んでから大笑い。「“熱ケツ”にスーパースターが誕生しましたよ！」と喜んだ。

そして、「トリ料理ってことで」と説明を受けた藤井。「そういうことですか。チキンってトリっすか…」と納得した上で「（宮崎名物の）チキン南蛮ですかね」とし、「タルタル（ソース）もおいしいんですけど、そもそも甘ダレみたいなのついてるじゃないですか。メチャおいしかったです。気づいたら（ご飯を）4回ぐらいおかわりいった」と話していた。