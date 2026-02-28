田村淳、元相方・亮との今の関係性を告白「俺から距離を取ろうとするんですよね（笑）」 今後にも言及
芸人の田村淳が28日、都内で自著『大人の小学校』（扶桑社）発売記念記者会見に登壇。元相方の田村亮との今の関係性に言及した。
【写真】「盛り付けがプロ級」ファン絶賛！田村淳が娘に作った“納豆ごはん”
『大人の小学校』は、2020年7月、田村淳が立ち上げた、大人が新しい価値観に出会い、仲間と学び合うためのオンラインコミュニティー。本書は、そのメインコンテンツとなる「特別対談」を収録。淳が「この人の視点は、誰かの人生を変える力を持っている」と感じたプロフェッショナルとの対話を、6人分厳選。サッカー界のレジェンド・本田圭佑氏など、貴重な対談が収録されている。
元相方の田村亮には、1回目のゲスト先生として闇営業問題から復帰した際に、元カラテカの入江慎也とともに出てもらったといい、淳は「セカンドチャンスの重要性っていう授業をしてもらってます。あんまりなんかピンと来なかったです（笑）」と伝えた。
また先生という立場ではなく、亮が入会して一緒に学ぶということについては、「亮さんも入会してもらえるんだったら全然大歓迎です」と歓迎するとしたが、「なんかわかんないけど、俺から距離を取ろう取ろうとするんですよね（笑）」と、現在の関係性を激白。それでも淳は「今1人になってのびのびしてるんだと思うんで、もうちょっとしたら誘い込みたいなと」と語った。
また「亮さんが入った際にどんなことを一緒にしてみたい？」という問いに淳は、「ずっと一緒にコンビ組んでて、一緒にやってきて解散になったので…今やってみたいみたいなのは特にないですけど…」と前置きしたうえで、「でもこの先なんか、コンビって解散したとしても別に交流があっていいと思うので。なんか亮さんはマラソンが好きだったりとか、古い車が好きだったりとかするので、そういう授業を（お願いしたい）。なんで旧車に乗るのかとか。僕全然旧車に興味ないんですけど、亮さんの専門分野でなんか楽しい授業ができるので、お願いしてみたいなと思います」と願望を語った。
