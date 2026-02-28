2月27日、音楽番組『MUSIC STATION（ミュージックステーション）』（テレビ朝日系）が放送。今回はゲストにシンガーソングライターのアンジェラ・アキが登場し、話題となっている。

今回の放送ではアンジェラの他に、Aぇ! group、m-flo、HANAなど総勢8組が出演。さらにアンジェラが同番組に出演するのは約12年ぶりとなった。

「今回アンジェラさんは、2008年9月にリリースされ、NHK全国学校音楽コンクール（Nコン）中学校の部の課題曲にもなった名曲『“手紙 〜拝啓 十五の君へ〜』を披露。さらに、2026年2月にリリースされたアルバムに収録されている新曲『Forgiveness』も披露し、12年ぶりとは思えない力強い歌声を披露しました」（テレビ局関係者）

スタジオには、デニムにピンクのジャケットを着用し登場したアンジェラ。以前よりも髪が肩まで短くなり、春らしく爽やかな装いを披露した。

そんな久しぶりのアンジェラの登場にファンも歓喜。Xには、彼女の変わらぬ姿と歌声に釘付けになった声が多数寄せられていた。

《アンジェラアキの手紙懐かしい〜青春や〜》

《久しぶりにテレビで拝見したけど、かわいいし、歌も素敵だったなぁ》

《歌声変わらないね》

再び『MUSIC STATION』に戻ってきたアンジェラ。しかし、ここまでには紆余曲折あったと語るのは芸能ジャーナリストだ。

「アンジェラさんは、2014年行われたコンサート『アンジェラ・アキ Concert Tour 2014 TAPESTRY OF SONGS - THE BEST OF ANGELA AKI』のファイナル公演を最後に、無期限の活動休止を発表。家族3人でアメリカに移住し、アメリカの音楽大学へ留学していました。長年の夢であったミュージカルの作曲・演出を本格的に学ぶための一大決心をしていたんです」

その10年後、2024年から日本での活動を本格的に再始動。2026年2月11日には約14年ぶりとなるオリジナルアルバム『SHADOW WORK』をリリースしたのだが、ここ最近は心身の不調も報告していた。

「約1週間ほど前、アンジェラさんのInstagramでは、ここ数年で人間関係の変化があったことを告白。5年ほど前からカウンセリングに通っていることも明かしました。心の状態を赤裸々に語った彼女の言葉は反響を呼び、ファンからのあたたかなコメントも多数寄せられていたのです。

同番組出演後にはInstagramに動画を投稿し、『感無量』と歌唱後の心境を語ったアンジェラさん。日々の思いを噛み締めながら、また新たな道を歩んでいるようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

復活の歌声は、視聴者の心を掴んでいた。