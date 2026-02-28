大学選手権Vの明治大FL最上太尊、日本製鉄釜石シーウェイブズに挑戦

7シーズンぶりにラグビー大学選手権を制した明治大学で活躍したFL最上太尊（たいそん）が、日本製鉄釜石シーウェイブズ（SW）での挑戦を決めた。U20日本代表でも活躍して、多くの強豪チームも獲得を目指したバックローだが、進路に選んだのは岩手・釜石に拠点を置く、リーグワン2部に相当するディビジョン2の古豪だった。1970-80年代には新日鐵釜石ラグビー部として日本選手権、全国社会人大会7連覇を遂げたが、2001年のクラブチーム化以降は苦闘が続く“北の鉄人”を、将来日本代表も期待される逸材はなぜ進路に選んだのか。その思いを聞いた。（取材・分＝吉田 宏）

◇ ◇ ◇

大学日本一から北の鉄人へ――。“八幡山のタイソン”が、新たな進路を岩手・釜石へ向けた。釜石SWが最上の入団を発表したのは、大学選手権優勝から3週間後の2月2日。多くのラグビー関係者にはサプライズの人事だったが、本人の思いは1年以上前に決まっていた。

「最初はちょっと迷ったけれど、3年生の大学選手権が終わった後にもう決めたという流れでした」

望めばディビジョン1で上位争いを展開するチームとのサインも、そう難しくはなかったはずだ。本人は「ちょくちょくお声がけはいただきました」と控え目に話したが、実際に複数の強豪が獲得に関心を寄せていた。それでも釜石を進路に選んだ決断はそう難しいことではなかったという。

「今の僕があるのは東北でいろいろな人に支えてもらったからだなという思いで決めました。恩返しという気持ちもあって、釜石でプレーして地域を盛り上げられたらいいなというのが一番の思いです」

太尊自身は秋田で生まれ育ち、高校時代は仙台で過ごした。大学4年間は世田谷・八幡山で都会の生活を満喫したが、そのルーツは釜石にある。

「釜石は父の出身地です。釜石で生まれて、秋田でラグビーをやっていたんです。なので僕も釜石には何度も連れて行ってもらいましたし、町の雰囲気はわかっています。釜石がどんな町かですか？ カモシカがいっぱいいる町ですね。僕は都会よりも結構自然のほうが好きなので、落ち着けるなという印象ですね」

すこしおどけて新天地のイメージを語ったが、駅前に掲げられた「鉄と魚とラグビーの町」というメッセージが人口3万程のこの町をよく表している。三陸沿岸の小さな漁港だった釜石は、明治維新を経て製鉄の町として栄えた。同時に、太尊が語ったように、リアス式特有の海岸線から競り立つような山々に抱かれる自然豊かな土地だ。「東北」への拘りは、自身も小学校低学年の時に秋田で被災した東日本大震災も影響する。「これでいて結構ビビりなんです」と語る太尊だが、長く続いた断水や停電などの辛い経験も、東北への思いを強めることになった。

身長185cm、体重105kgのサイズは、世界レベルの選手も大挙入団するリーグワンのバックローとしては決して大きくない。だが、大学ラグビーの頂点まで上り詰める中でみせたフィジカルパフォーマンスや、U20代表で経験した国際舞台でも接点の強さ、ボールキャリーの推進力は証明してきた。昨年12月に25-19で競り勝った伝統の早明戦では、ゴール前密集から相手防御をパワーでこじ開けて奪った2トライが真骨頂だ。

釜石SWの桜庭吉彦GMが語る獲得の理由「大学3年の時には…」

「少なくとも大学3年の時には彼をリストアップしていましたね」

そう振り返るのは釜石SWの桜庭吉彦GMだ。自身も新日鉄釜石時代に不動のLOとして活躍して、日本代表としてワールドカップ3大会に出場してキャップも43を数える。当時192cmという身長は、国内では破格のサイズ。秋田工高時代から注目された桜庭が引く手数多の大学からの誘いを蹴って国内最強チームにやって来たのは、釜石が全国社会人大会、日本選手権で前人未到の7連覇を遂げた翌年の1985年のことだった。

伝統的に、メンバーの多くが岩手を中心とした東北の高卒選手だった。釜石製鉄所の高炉で働きながら凍てつく大地で楕円球を追い続けた。その一方で、南アフリカの指導者ダニー・クレイブンのラグビー理論書を翻訳して強化に生かすなど、当時の国内ラグビーでは先進的な情報も吸収しながらチームは力を付けていった。

1970年代には明治大で活躍した天才司令塔・松尾雄治、そして現役引退後は日本ラグビー協会会長も務めた森重隆（CTB）ら大学トップクラスの選手が加わり、7連覇という無敵の時代を築き上げた。高卒の選手らを中心に、東北のチームらしく泥臭く、粘り強いFW戦を武器とする一方で、松尾のようなゲームをコントロール出来る才能がエッセンスとなり、FW、BK一体となってボールを繋ぐ華麗な展開ラグビーを創り上げた。見る者を魅了する硬軟織り交ぜたスタイルと圧倒的な強さで、いつしかファンからは愛着と敬意を込めて“北の鉄人”と呼ばれるようになった。

最強時代を築いた新日鐵釜石だったが、桜庭の入団を境にするように“陰り”が見え始めた。高度成長が終焉を迎えようとしたこの時代、“鉄冷え”による新日鉄の経営上の苦戦や、チームの世代交代が大きく影響した。釜石以外の社会人チームも強化に本腰を入れたこともあり、チームは84年度の優勝を最後に王座から陥落。以降、シーズンを追う毎に成績を下げ、下部リーグへと沈んでいった。2001年に新日鉄がラグビー部を廃してクラブチーム化したことで、チームは更に苦戦を強いられることになった。

リーグワンの前身トップリーグでは、2003年の発足当時の実力による振り分けで下部リーグのトップイーストに回ると、リーグワンでも開幕シーズン前年の成績によりディビジョン2所属となり、ここまで最上位リーグ（ディビジョン1）への昇格を果たせないまま、今季もディビジョン2第6節を終えた2月22日現在で8チーム中暫定5位というのが2000年以降の実力だ。

そんな釜石SWを、大学最強チームの核として活躍した太尊は選んだ。釜石の黄金時代を知るファンも年を追って減ってきている中で、22歳のバックローは「新日鐵釜石の7連覇の時代を、僕は知っています。なので、あの時代に負けないくらいのチームに成長出来ればいい」と釜石再興への思いを語る。全盛期の試合動画や、釜石出身で自らも秋田でラグビーをしていた父からの伝聞で、その黄金時代の雄姿を知っている。

チームもここ数シーズン、1部リーグの大学チームからも東北出身の選手を中心に好素材が集まっている。太尊と同時に発表された新戦力には、同じ明治大の優勝メンバーLO/FL菊池優希（山形中央高出身）、ラグビー界では無名の江戸川学園取手高から早稲田大に進学して強力PRとして活躍した山口吉博氏を父に持つPR山口湧太郎（桐蔭学園高―早稲田大）が名を連ねた。その中でも、ユース代表で活躍して、日本代表入りも嘱望されるレベルの選手の獲得は異例のこと。桜庭GMが太尊獲得の経緯をこう振り返る。

「まずは彼のプレーヤーとしての評価で、獲得リストに入れました。それに加えて、秋田出身で高校は仙台、父親も釜石生まれというように、岩手だけではなく東北でのラグビーの振興やチームの認知度を上げていきたいという面でも、彼に来て欲しいなとは考えていました」

先ずは能力ありき。その中で、やはり地域性にこだわり、東北の力を釜石に集結させたいというのが釜石SWのリクルート戦略だ。そんな選手獲得の取り組みの中で、最上級のポテンシャルを秘めた存在が今回入団に至った最上太尊だった。

夢は釜石から日本代表「置かれた環境で、言い訳せずに頑張っていきたい」

多くの大学有望選手がプロ契約を希望する時代だ。太尊もプロ契約という選択肢もあったはずだが、日本製鉄社員としての挑戦を選んだ。

「まだ大学生なので、プロでやるか会社員としてプレーするか、やってみないとわからないところもありました。正直不安もありましたし、将来を考えた時に社員でやったほうがいいのかなと思って話を進めたんです。なので、日本製鉄という企業で仕事が出来るというのは大きな判断材料でした」

先にも触れたように、太尊のサイズで身長190cmを超える選手も居並ぶリーグワンのFW3列でトップ選手に登り詰めるのは容易なことではないが、そこに挑戦するポテンシャルは秘めている。本人もチームも、今は釜石で長くプレーすることを念頭に置いているはずだが、もし太尊がチームで、そしてディビジョン2で明治大同様の活躍が出来れば、プロ契約やさらに上のステージでの挑戦という新たな選択肢も出てくるだろう。

太尊自身は3月中にはチームに合流して、アーリーエントリーも踏まえて釜石での実戦デビューを目指すという。その一方で、日本代表というもう一つの挑戦については、こんな思いを語っている。

「ラグビーをやっている以上は、日本代表でやりたいという思いはあります。代表を目指してずっとラグビーをしてきましたから」

テストラグビーへの挑戦を考えると、ディビジョン1チームのような、より高いレベルのチームで挑戦するべきだという声もあるが、太尊はこんな考えを話している。

「やはりディビジョン1のほうが、環境としては日本代表になるには近いのかなと思いました。でも、どのカテゴリにいても、やはりなるべき人は選ばれると思います。自分の置かれた環境で、言い訳せずに頑張っていきたい」

釜石から目指す桜のジャージー。この挑戦は、太尊個人だけではなく、チーム、そして釜石を中心とした東北のラグビー関係者の悲願でもある。生え抜き選手では釜石最後のキャップホルダーでもある59歳の桜庭GMも、このルーキーの日本代表への挑戦に期待を込める。

「是非そこを目指してもらいたい。そういうポテンシャルはあると思いますし、チームだけじゃなく代表というカテゴリーで輝いてほしい」

代表を狙える位置に立つ選手の入団がチームにどんな化学変化をもたらすかも、このバックロー獲得の大きな価値でもある。東北で生まれ、自身「東北に育てられた」と明言する大学日本一FLが、北の鉄人完全復活へ走り出す。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。