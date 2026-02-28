「コーデにメリハリが欲しい！」→【ZARA】「ベルト付きスカート」が40・50代におすすめ！

なんだかコーデが野暮ったく見える……。それなら、ウエストマークでメリハリのある着こなしを目指してみて。今回は、コーデが引き締まって見えそうな【ZARA（ザラ）】の「ベルト付きスカート」に注目しました。上品な雰囲気が漂うデザインで、ミドル世代のきれい見えをサポートします。オンオフ使いやすいので、ぜひワードローブに迎えて。

こなれ感アップが狙えるバルーンシルエット

【ZARA】「ベルト付きバルーンミディスカート」\8,590（税込）

裾がバルーンのようにふんわりと膨らんだミディスカート。ベルトでウエストマークすることでメリハリがつき、ミドル世代に似合う上品なコーデを楽しめそう。ハイウエストなので、スタイルアップも期待できます。シンプルなワンツーコーデでもサマ見えが狙えて、即戦力になる予感。

フェミニンな雰囲気をまとったフレアスカート

【ZARA】「ベルト付きチェック柄ミディスカート」\8,590（税込）

裾にかけて広がるシルエットがフェミニンなスカート。ウエストまわりはすっきりとしたデザインで、さらにベルトを巻けばメリハリのある着こなしに。きれいめにもカジュアルにも振りやすいチェック柄だから、大人コーデで着まわしが利くのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M