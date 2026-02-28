快適さと美しさを両立。春の歩みを軽やかに彩る【最旬きれいめシューズ】

春の街歩きに欠かせない、洗練されたきれいめシューズをピックアップ。ストレスフリーな履き心地を叶えるミニマルなスリッポンや、安定感とレディな華やぎを両立したパンプス、抜け感漂うグルカデザインなど、日常からお出かけまで幅広く活躍するものばかり。

【ガリャルダガランテ】ストレスフリーな履き心地。究極のミニマルスリッポン

「ソフトスリッポン」\28,600【2.718】

【ガリャルダガランテ】で人気のスリッポンに、新色のシャンパンゴールドが登場。柔らかなシープレザーを使用し、一日中履いていても疲れにくいストレスフリーの着用感が魅力です。ミニマルなデザインのためポインテッドトゥのシャープさが際立ち、端正な印象に。

【ロデスコ】リボンの魔法でレディに装う。安定感と美しさを両立した才色兼備なパンプス

「チャンキーヒールリボンパンプス」各\11,000

フェミニンなデザインながら、本体とパイピングを異素材にすることで、立体感と高級感のある洗練された佇まいに。ポインテッドトゥのシャープなラインと甲の開きが脚を美しく引き立て、太めの6cmヒールが抜群の安定感を発揮。シューレース部分はゴムのため、着脱もスムーズ。

【ロデスコ】素肌を美しく見せるカットワーク。季節を繋ぐ大人の抜け感フラット

「1.5センチグルカパンプス」各\9,350

シンプルながらも上質な素材感が際立つ、心地よいフラットシューズ。アッパーに施された繊細なカットワークデザインによる程よい肌見せが、装いに今年らしい軽やかさと抜け感を生み出します。指先を締め付けすぎない、ややスクエア寄りのポインテッドトゥを採用し、端正な印象と快適な履き心地を両立。足になじみ、長時間の着用でもストレスを感じにくいのも◎。

履くたびに心が弾む、機能美に優れた春の一足。こだわりのシューズを味方につけて、洗練された大人の足元から新しい季節を楽しんで。

※価格はすべて税込みです