フジテレビ系「めざましテレビ」に出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が27日、フジテレビ系の情報番組「めざましテレビ」に生出演し、木原が三浦とケンカした時の仲直り方法を明かした。ネット上では「可愛すぎて頭を抱えました」など微笑ましい声が上がっていたほか、海外にも拡散されて癒しの反響が拡大している。

番組の質問コーナーで、ケンカや言い争いについて聞かれると三浦は「あります。本当にちっちゃな、『これゴミ捨てといてよ』みたいな」と回答。木原も「どっちが練習用の音楽をかける、かけないで、本当にケンカになったりします」と明かした。

また、木原は仲直りの方法について聞かれると「必殺技は…」と切り出した。「普段お菓子をコントロールしてるんですけど、スーパーで売ってる焼きたてのチョコレートチップクッキーを買ってくると、りくちゃんの機嫌は直ります」。これにはスタジオから笑いが漏れた。続いて三浦も「ケンカしている最中は、『クッキー来るかな』って思ってます」と本音を打ち明けると、大きな笑いが起きた。

ネット上の視聴者も2人のやり取りにほっこりした様子。「かわいすぎるよ、りくりゅう！」などの声が上がった。さらに、Xなどで拡散され海外ファンの間でも話題に。「彼らは本当に愛らしいな」「ちょっと戦略的だな」「これ以上尊敬しきれないよ」「彼女は無限クッキーの在りかを見つけた」「最も可愛い平和的解決だな」「これで付き合ってないんだろ……」など癒しの声が広がった。



（THE ANSWER編集部）