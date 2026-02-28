どれが好み？ シャトレーゼのひな祭りケーキ3種を食べ比べ ふんわり食感と春らしい甘さが印象的
もうすぐひな祭り！ 見た目もかわいいお菓子やケーキが店頭に並ぶ時期ですね。
今回は、シャトレーゼのひな祭りカットケーキを食べてみました。
1）「桃の節句ショート/チョコショート」（240円）
ショートケーキは、ホイップクリームにホワイトチョコチップ、チョコショートにはチョコチップが入っていて、異なる食感が楽しめます。桃の花の飾りも、ちょっとしたお祝い感が出ていますよね。
2）「 春いちごと桃のふんわりケーキ」（470円）
外側には、苺クリームとりんご風味クリームが乗っていて、カラフルでかわいらしい見た目。
苺シュガーチップ入り苺クリームがつぶつぶ感のある食感で、スポンジのやわらかさのなかにサクサクとしたアクセントがあります。桃ジュレは爽やかな甘さがあり、ひと口でさまざまな風味を楽しむことができました。
3）「 桃の節句苺のトルテ」（410円）
こちらのケーキは、断面がピンク、白、緑の3色というひしもちのような配色になっています。ピンクは苺スポンジ、白はホイップクリーム、緑は抹茶スポンジでできているそうで、スポンジひとつとってもいろいろな味が楽しめます。
中には、洋梨シロップ漬け、黄桃シロップ漬け、ダイス苺がサンドされているため、それぞれがアクセントになって飽きることなく食べられます。
苺が、1個ではなく2個乗っているのもうれしいポイントですよね。
今回は、シャトレーゼのひな祭りカットケーキを食べてみました。味だけでなく、見た目も華やかなケーキでひな祭りの楽しい雰囲気を味わうことができました。
（文＝島元綾香）