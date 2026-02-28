元公立校の教師で、NHKの「おはよう日本」「ニュース7」や日本テレビ「DayDay.」でお天気キャスターをつとめていた気象予報士の山神明理さん(37)が28日までに、自身SNSを更新。22日に「春からは小学校の教員に戻ります」と報告し反響を呼んだが、当時担任していたときの保護者から応援のメッセージが届いたことを明かした。



当時3年生の担任をしていたという山神さんの元に保護者から「大人になっても交流できるステキな先生だった」というコメントに「外で読んで泣きそうになりました」と感動。「当時、新人が担任で保護者の皆さんは不安だったかと思いますが、温かく見守って頂けたこと感謝しています。クラスの子ども達が可愛くて大切で。あの頃の思い出が、また教員に導いてくれました」と明かした。



さらに当時、「先生は子供達のことよくみていてくださって、問題が起きた時も適切に対応してくださいました。心強かったです。先生なら大丈夫です！」と応援のコメントも。山神さんも「新任で右も左も分からなかったのですが適切に対応できていたとのこと本当に良かったです。お母様方が本当に優しくて私を一人前の教員として扱ってくれそれが子ども達にも伝わっていたのだと思い感謝しています」とつづった。



山上さんは京都女子大学の発達教育学部を卒業後、お天気キャスターの傍ら東京学芸大学大学院教育学研究科で学んでいた。中学校教諭一種免許状（音楽）、小学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状（音楽）の教員免許を取得している。



