米菓メーカーのもち吉は、サンリオとのコラボレーション第2弾として、「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「シナモロール」の人気3キャラクターをデザインした特別缶を、3月1日（日）から数量限定で発売する。今年は新たに「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」も加わり、合計4種類となった。

「サンリオキャラクターズ×もち吉」コラボ第2弾！ポムポムプリン缶、ポチャッコ缶、シナモロール缶が新登場 (C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670018

今年で30周年を迎えた「ポムポムプリン」をはじめ、3種の缶はコラボ限定のオリジナルデザイン。中のおせんべい「餅のおまつりこまち」は、国内産コシヒカリを使用したミニサイズ版で、缶ごとにサラダ味・しょうゆ味・コーンポタージュ味の中から2種類の味が入っている。

「おまつりこまち ポムポムプリン 缶」（1200円）、「おまつりこまち ポチャッコ 缶」（1200円）、「おまつりこまち シナモロール 缶」（1200円）は、餅花とキャラクターが描かれたオリジナルデザインの缶に入っている。個包装も、色々なポーズのキャラクターデザインがランダムで入っている。

各缶には、コラボデザインのステッカー（ランダム6種）が1枚封入されている。

3缶をまとめたコンプリートセット「おまつりこまち サンリオキャラクターズ 缶」（3600円）も登場。キャラクター柄の特別包装と専用手さげ袋も付いている。



また今年新たに登場した「あられクランチチョコ いちご味 ハローキティ 缶」（2000円）は、細かく砕いたおせんべいとチョコレートが混ざり合った和チョコレートで、こちらもオリジナルデザイン缶に、ステッカーが1枚ランダムで封入されている。

もち吉のサンリオキャラクターズとコラボした商品は、もち吉直営店舗、通信販売、もち吉ネット本店にて、3月1日（日）午前10時から数量限定で販売される。なくなり次第終了。価格はすべて税込み。



