自民党を総選挙で歴史的圧勝に導いた高市早苗・首相だが、周囲との交流が少ないこともあり、その実像はあまり知られていない。本誌・週刊ポストはその仕事ぶりから日常生活、政治家としての来歴まで徹底取材。その素顔に迫る。【シリーズ第4回】

【写真】「サナ活」の代名詞となった高市早苗・首相愛用の老舗ブランドバッグ

関節リウマチの症状は

高市首相の持病はよく知られている。40代前半から関節の痛みが酷くなり、「関節リウマチ」の診断まで何年もかかったために関節を一つ失って人工関節になった。関節リウマチは免疫系が自身の関節を攻撃し、炎症や骨・軟骨の破壊を引き起こす病気で、悪性のものは難病指定されている。

今回の総選挙中には手を引っ張られて痛めたとNHKの党首討論番組への出演をドタキャンして批判を浴びた。

高市首相の知人が語る。

「関節リウマチの症状で頬がこわばり、化粧はのりにくいし、外出前の支度に相当時間がかかっていたと聞いている。靴を履くのも辛く、酒も飲めない。2006年に画期的な新薬が登場してからは症状が劇的に改善し、昔の靴も履けるようになったようですが、それまでは本当に辛かったと。朝風呂の習慣も症状緩和のためだといいます。

関節リウマチは疲れが溜まると熱が出たり、症状が悪化する。今も時々痛がっているが、彼女は痛みがなくなると病院に行かないタイプ。総理になってからはあまり通院していないようで、心配されていると聞きます」

義理の息子とはどのような関係なのか

夫である山本拓・元代議士（現在は高市姓）からの電話プロポーズを受けて最初の結婚をしたのは高市首相が落選中の2004年、症状が出る前後のタイミングだったようだ。東京、大阪で盛大な披露宴を開き、「彼女はウェディングドレスを着たがっていたから、本当に嬉しそうだった」（同前）という。

現在は公邸で、脳梗塞が発症し車椅子生活の夫を介護する高市首相だが、2人は結婚13年目の2017年に一度離婚した。

「夫の拓氏のほうから、政治スタンスの違いを理由に離婚を切り出したと聞いている」（同前）

だが、2021年の高市氏の総裁選で拓氏は全面支援。その年の選挙で拓氏が落選、2人は復縁する。そんな2人だが、生活の中での苦労もあるようだ。

「高市首相は深夜労働をいとわない人です。公邸に引っ越す前のことですが、議員宿舎で遅くまで仕事するから、隣で夫が寝ていると複雑な気持ちになることがあると記者の夜回り取材に話していました」（大手紙デスク）

今回の総選挙では夫の長男で高市首相の義理の息子にあたる福井県議の山本建氏が福井2区から出馬に動いたが、党幹部から説得されて土壇場で断念した。家族にしこりは残らなかったのか。

「早苗さんは建氏の子供が生まれた時に『孫ができた』と喜んでいたし、家族仲は悪くない。ただ、子供とはドライな関係のようです。今回の出馬についても距離を置いていた。彼女は自分の後継者を作ろうとか考えていないと思う。それより自分が何をなし得るかのほうが大事だと思っている」（高市首相の知人）

（第5回につづく）

※週刊ポスト2026年3月13日号