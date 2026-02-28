第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が２８日、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪で祝勝会を開催し、関係者、ファン含めて約１８００人が出席した。

祝勝会の開催前に、原晋監督（５８）、５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した主将の黒田朝日（４年）はじめ選手が取材に応じた。黒田朝日の後任の主将となった中村海斗（３年）は大任を担う決意を明かした。

広島・世羅高出身の中村は今回、初めて箱根駅伝の１６人登録メンバーに入ったが、９区と１０区の補欠要員で出番なし。３年時まで学生３大駅伝で出場経験がないが、強い気持ちを持って主将に立候補した。３年生の学年ミーティングで「中村主将案」が固まり、原監督に報告。中村は「原監督には『お前か…』と言われました」と苦笑いで明かした。

箱根駅伝史に残るスーパーエースの「シン・山の神」黒田朝日から「青学大主将」のタスキを受けた。「朝日さんには『キャプテンはめっちゃきついよ。頑張って』と言ってもらいました」と中村は表情を引き締めて話した。

主将に就任した時、すでに学生トップレベルだった黒田朝日でも実感したように「青学大の主将」は重責だ。中村は、それを背負う覚悟がある。「今までのキャプテンに比べて競技実績はありませんが、その分、努力する姿勢を見せていきたい」と言葉に力を込めて話した。

青学大の現３年生世代は、箱根駅伝でチームは負けなし。ただ、箱根路を駆けた選手は今回４区３位の平松享祐だけ。「今回、箱根駅伝を走れなかった悔しさを本当の意味で初めて感じました」と中村は話す。２月８日には宮崎・延岡西日本マラソンに初挑戦した。２時間１２分４秒で７位と踏ん張ったが、全く満足していない。「１学年下の山口翔輝君（創価大２年、２時間１１分２秒で３位）に負けましたし、力不足を感じました」と率直に話した。中村は一選手として学生ラストシーズンにかける思いは強い。

原監督は「長い距離に強く、単独走ができるので箱根駅伝の復路タイプ。今回も最後まで起用を考えました。来年の箱根駅伝は４年生らしい走りをしてくれるでしょう」と期待する。

次の第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、青学大は４連覇と節目の１０勝目を目指す。「黒田朝日さんという大エースが抜けるので、総合力で戦います。当たり前のレベルを上げて、泥臭く努力するチームでありたい」。新リーダーの中村はチームの思いを代表して熱く語った。

◆中村 海斗（なかむら・かいと）２００４年５月１０日、広島・尾道市の因島出身。因島南中では生徒会長を務めた。名門の世羅高で２度、全国高校駅伝に出場。２年２区１２位でチーム優勝、３年２区２９位でチーム１４位。２３年に青学大コミュニティ人間科学部入学。３年時まで学生３大駅伝出場はないが、昨年３月の実業団・学生対抗のエキスポ駅伝では７区を走り、区間５位と好走した。自己ベスト記録は５０００メートル１４分３秒１９、１万メートル２８分４９秒４０、ハーフマラソン１時間２分８秒。１６８センチ、５３キロ。

◇青学大 箱根駅伝初優勝（１５年、１４年度）以降の成績、大作戦、主将（４年時の個人成績）

１５年（１４年度）優勝 ワクワク大作戦 藤川拓也（９区区間賞）

１６年（１５年度）優勝 ハッピー大作戦 神野大地（５区２位）

１７年（１６年度）優勝 サンキュー大作戦 安藤悠哉（１０区４位）

１８年（１７年度）優勝 ハーモニー大作戦 吉永竜聖（１０区登録から当日変更）

１９年（１８年度）２位 ゴーゴー大作戦 森田歩希（３区区間賞、区間新）

２０年（１９年度）優勝 やっぱり大作戦 鈴木塁人（３区４位）

２１年（２０年度）４位 絆大作戦 神林勇太（補欠登録）

２２年（２１年度）優勝 パワフル大作戦 飯田貴之（４区３位）

２３年（２２年度）３位 ピース大作戦 宮坂大器（登録メンバー外）

２４年（２３年度）優勝 負けてたまるか！大作戦 志貴勇斗（登録メンバー外）

２５年（２４年度）優勝 あいたいね大作戦 田中悠登（９区２位）

２６年（２５年度）優勝 輝け大作戦 黒田朝日（５区区間賞、区間新）