◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節 浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）

浦和は前半に奪った２点のリードを守れず、鹿島に２―３と逆転負けを喫した。５万２８４１人が詰めかけたホーム開幕戦を飾ることはできず、浦和のマチェイ・スコルジャ監督は、ＣＫから２点を奪われた試合を振り返り「本日は鹿島のセットプレーを警戒し、（センターバックに）宮本（優太）ではなくダニーロ（ボザ）を起用しました。それでも３点目を抑えることはできませんでした」と悔しがった。

前半１４分、右サイドを突破したＭＦ金子拓郎のラストパスを、大卒ルーキーＦＷ肥田野蓮治がスライディングで押し込んで先制。さらに同１９分にＣＫからＤＦ根本健太が触ってファーサイドに流れたボールを、キャプテンのＭＦ渡辺凌磨が押し込んで追加点を奪った。

しかし前半４１分、ＤＦ関根貴大のハンドでＰＫに。これを鹿島ＦＷレオセアラに決められて１点差に迫られると、後半１０分にＣＫから鹿島ＦＷ鈴木優磨に決められて同点とされた。

後半１５分、スコルジャ監督は肥田野、金子に代えてＦＷキーセテリンと二田理央を投入。同１９分にはＭＦサビオが華麗な股抜きから逆サイドに展開してチャンスをつくったが、二田のシュートはミスに。さらに同２７分にはＭＦ柴戸海に代え、９年ぶりに復帰した元日本代表ＦＷオナイウ阿道を投入した。後半４５分には、ＣＫから鹿島ＦＷチャブリッチに３点目を奪われた。